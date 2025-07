In der Hoffnung auf einen bevorstehenden Übernahmekampf steigen Anleger bei AES ein. Die Aktien des Versorgers steigen an der Wall Street um gut 18 Prozent, so stark wie zuletzt vor 16 Jahren. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sind mehrere Finanzinvestoren an der Firma interessiert. Das AES-Management prüfe mehrere Optionen, unter anderem einen Verkauf.