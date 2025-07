Die Schweizer Börse schliesst sich am Mittwoch dem Aufwärtstrend anderer wichtiger Aktienmärkte an - wenn auch zögerlich. Der Standardwerteindex SMI steigt zum Handelsschluss um 0,3 Prozent auf 12'007 Punkte. Der Dax in Frankfurt dagegen notiert noch um 1,3 Prozent höher, nachdem er vorübergehend auf ein neues Rekordhoch geklettert war. Der EuroStoxx50 liegt 1,3 Prozent im Plus. Für Kauflaune sorgt die Hoffnung auf ein baldiges Handelsabkommen zwischen den USA und der EU.