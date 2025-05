Die USA und die EU wollen sich nun doch wieder bis zum 9. Juli Zeit nehmen, um einen Kompromiss im Handelsstreit zu finden. Damit gilt nach einigem Hin und Her wieder die ursprüngliche Frist, was mit Verspätung auch an der Wall Street für deutlich steigende Kurse gesorgt hatte. US-Chiphersteller Nvidia ist am Dienstag um mehr als vier Prozent in die Höhe geschnellt. «Es herrscht wieder Zuversicht, dass Nvidia die Konsensschätzungen übertreffen kann», sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone. Wenn Nvidia mit besser als erwarteten Umsätzen und Gewinnmargen aufwarten könne, sei die Rallye in Gange, fügte er hinzu. Es wird erwartet, dass der Chip-Hersteller einen Umsatzanstieg von 66,2 Prozent auf 43,28 Milliarden Dollar im ersten Quartal melden wird. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Dienstagmit einem Plus von 1,8 Prozent bei 42.343,65 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 2,0 Prozent auf 5.921,54 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 2,5 Prozent auf 19.199,16 Stellen an.