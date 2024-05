Bei T-Mobile US könnte eine Einigung in den Verhandlungen über einen Teilkauf von U.S. Cellular noch in diesem Monat erfolgen, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der US-Telekom-Riese Verizon verhandelt dem Bericht zufolge über die Übernahme anderer Cellular-Teile. Durch den Verkauf an zwei Unternehmen solle möglichen Bedenken der Wettbewerbsbehörden begegnet werden. T-Mobile US gewannen am Donnerstag 1,1 Prozent, Verizon stiegen um 0,8 Prozent. Die Titel von Telephone and Data Systems, denen 80 Prozent von U.S. Cellular gehören, sprangen um 28,6 Prozent nach oben.