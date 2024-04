Auch am US-Anleihenmarkt gab es eine Erholung. So stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,45 Prozent auf 108,16 Punkte. In den vergangenen Wochen waren die Notierungen erheblich unter Druck geraten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere gab am Mittwoch auf 4,59 Prozent nach. Sie war am Vortag auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres geklettert.