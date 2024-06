Die Schweizer Börse startet ohne klare Vorgaben in eine neue Woche, in der auch insgesamt wenige Impulse zu erwarten sind. An den US-Märkten ging der Leitindex Dow Jones am Freitagabend nur wenig bewegt aus dem Handel. Dagegen ging es an der Börse Nasdaq wegen Abgaben bei Nvidia und weiteren Chip-Aktien leicht abwärts, nachdem der Nasdaq-Index noch am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht hatte.