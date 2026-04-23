Das Delta-One-Desk von Goldman Sachs meinte am Mittwoch in einem Kommentar, zum Ölsektor herrsche weiterhin Uneinigkeit unter den Marktteilnehmern. Die einen argumentieren, die Förderkürzungen seien so gravierend, insbesondere bei Raffinerieprodukten, dass jede weitere Woche unverhältnismässig grössere Auswirkungen habe. Deshalb könne man die Situation nicht einfach innerhalb eines vernünftigen Zeitraums wieder normalisieren. Die anderen argumentieren, sobald ein Abkommen zustande komme, würden die Sanktionen gelockert und die Fördermengen schrittweise wieder ansteigen, was bedeute, dass die Auswirkungen zwar akut, aber im Grunde nur vorübergehend seien. «Die Aktienmärkte tendieren eindeutig zu dieser letzteren Ansicht und ignorieren das Risiko struktureller Schäden.» Das Delta-One-Desk ist eine Handelseinheit, welche Liquiditäts-, Market-Making- und Finanzierungslösungen sowie automatisierte Hedging- und Arbitragestrategien anbietet.