Die Anleger in Asien verhalten sich zögerlich. Nachrichten aus dem Nahen Osten dämpfen die Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen. Zudem sorgen die bevorstehenden US-Inflationsdaten für Unsicherheit mit Blick auf ‌Anleihen ⁠und Zinsen. Die Angriffe verstärken die widersprüchlichen Signale zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. «Wir erwarten in ⁠den nächsten zwei Wochen entweder eine Einigung auf einen neuen Waffenstillstand oder den Zusammenbruch des derzeitigen Waffenstillstands mit einer Wiederaufnahme der ‌aktiven Feindseligkeiten», erklärte Madison Cartwright, leitender Geoökonomie-Analyst bei der Commonwealth Bank of Australia. ‌Er beziffere die Wahrscheinlichkeit einer Einigung auf 70 Prozent, doch ​die Zukunft der Meerenge sei weiterhin ungewiss. Die Versicherung für eine Durchfahrt sei «unerschwinglich teuer» geworden. Zudem sei unklar, ob der Iran eine Mautgebühr erheben werde.