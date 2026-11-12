09:45
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI hat dabei gleich mit der Eröffnung ein neues Allzeithoch gesetzt. Der gesunkene Ölpreis sorge nach wie vor für eine gute Grundstimmung, heisst es am Markt. Händler berichten ausserdem von einem Hang der Investoren zu Sicherheit infolge der Nvidia-Turbulenzen, was allen europäischen Handelsplätzen helfe. Auch die Börsen in Frankfurt und Paris sind klar im Plus.
Die Nvidia-Krise hat sich in der Nacht ausgeweitet und die Papiere des US-KI-Riesen sind nachbörslich zeitweise zweistellig eingebrochen. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin bereits unter Druck gestanden hatte. Nun berichteten die «New York Times» und das «Wall Street Journal», der Konzernboss eine habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq.
Der SMI steigt gegen 09.15 Uhr um 0,75 Prozent auf 15'166,48 Punkte. Zwischenzeitlich markierte er bei 15'200,17 sogar ein neues Allzeithoch; das letzte datierte vom vergangenen Donnerstag. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,63 Prozent auf 3279,53 Zähler, der breite SPI um 0,77 Prozent auf 21'358,67 Punkte.
17 der 20 SMI-Titel sind aktuell im Plus. Am stärksten aufwärts geht es mit Alcon (+3,0 Prozent), die am Vortag nach der Zahlenvorlage knapp 4 Prozent verloren hatten. Nun kommt es zu einer Gegenbewegung.
Verluste erleiden bei den Blue Chips einzig ABB (-0,5 Prozent), die von der Nvidia-Krise in Mitleidenschaft gezogen werden, UBS (-0,6 Prozent) sowie Partners Group (-2,3 Prozent). Letztere leiden unter einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.
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09:35
Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter unter der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA gelitten. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London den dritten Tag in Folge und rutschte unter die runde Marke von 4000 US-Dollar. Zuletzt notierte das Edelmetall bei 3'958 Dollar und damit etwa 0,7 Prozent niedriger als am Mittwoch. Damit wird Gold aktuell auf dem Niveau von Mitte letzter Woche gehandelt.
Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die mittlerweile fest am Markt verankerte Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.
Die Fed sieht sich mit einer hartnäckigen Teuerung in den USA konfrontiert. Jüngste Preisdaten verstärkten die Sorgen um eine zu hohe Inflation, denn die Verbraucherpreise waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet.
Daraufhin hatten sich Vertreter der Notenbank restriktiv geäussert und so einmal mehr die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung im nächsten Monat geschürt. Die Preisdaten für Oktober seien «fast schon beunruhigend», sagte etwa Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago.
Angesichts eines weniger günstigen konjunkturellen Umfelds sei Gold einem erhöhten «Abwärtsrisiko» ausgesetzt und könnte auf 3.870 Dollar fallen, sagte Christopher Wong, Stratege bei der Finanzdienstleistungsgruppe Oversea-Chinese Banking Corporation. Dort liegt das Ende Oktober erreichte Tief seit gut einem Jahr.
Jede positive Überraschung bei den am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreisdaten könnte den Goldpreis weiter unter Druck setzen, fuhr Wong fort. Denn die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.
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09:30
Auch der Dax ist zum Handelsstart am Donnerstag auf ein frisches Rekordhoch geklettert. Der deutsche Leitindex gewann 1,1 Prozent auf 26'956,85 Zähler und lag damit nur noch knapp unter der 27'000-Punkte-Marke. Das Dax-Umfeld helle sich auf, sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. Börsianer führen den Optimismus am Markt auf zuletzt bessere Wirtschaftsdaten, einen Ölpreisrückgang beim Brent nahe 90 Dollar und positive Firmenbilanzen zurück.
Zu den grössten Gewinnern im Dax zählte im frühen Handel die Siemens-Aktie mit einem Plus von knapp fünf Prozent. Der Münchner Technologiekonzern legt nach einem Rekordjahr die Latte höher. Nach dem Teilausstieg aus der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers werde der Umsatz mittelfristig um sieben bis elf Prozent zulegen, prognostizierte das Unternehmen.
Bedenken wegen überzogener Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) drängten die Investoren vorerst in den Hintergrund. Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte vergangene Woche die Furcht vor einer strengeren Regulierung von KI geschürt und Technologiewerte rund um den Globus auf Talfahrt geschickt. Für neue Erschütterungen im Tech-Sektor könnte allerdings Nvidia sorgen. Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, dass der Chip-Weltmarktführer die Entlassung von Konzernchef Jensen Huang vorbereite. Hintergrund seien zwei aussereheliche Affären des Managers, darunter eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin. Im Frankfurter Handel verloren die Aktien 6,8 Prozent. Im Dax notierte Infineon 3,7 Prozent schwächer. Aixtron-Aktien gaben im MDax fast drei Prozent nach.
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09:15
Der SMI durchbricht zu Handelsbeginn die Rekordmarke. Er steigt um 0,9 Prozent auf 15'190 Punkte. Der bisherige Rekord im Handelsverlauf lag bei 15'093 Punkten, erreicht am 5. November.
Händler berichten daher auch von einer gewissen Sektor-Rotation weg von Technologie infolge der Nvidia-Turbulenzen, was dem defensiven Schweizer Markt hilft. Zudem sorge der gesunkene Ölpreis nach wie vor für eine gute Grundstimmung. Im Fokus sind hierzulande heute ausserdem gewichtige Titel wie Zurich, Sonova und Adecco nach Zahlen.
Die Nvidia-Krise hat sich in der Nacht ausgeweitet und die Papiere des US-KI-Riesen sind nachbörslich zeitweise zweistellig eingebrochen. Das belaste die Stimmung im gesamten Technologiesektor, sagen Börsianer. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin schon bislang unter Druck stand. Auslöser sind Berichte der «New York Times» und des «Wall Street Journals», wonach der Konzernboss eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt habe. Nvidia macht laut Marktbeobachtern derzeit etwa 7 Prozent des Indexgewichts im Nasdaq aus.
Zurich drehen nach einem vorbörslichen Minus in den positiven Bereich (+1,4 Prozent) nach der Vorlage der Neunmonatszahlen. Partners Group dagegen fallen 2,1 Prozent. Die Erklärung dafür ist eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.
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08:10
Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,21 Prozent höher indiziert. 14 von 20 Aktien des Leitindex steigen, am stärksten Alcon mit 1 Prozent. Die Aktien von Partners Group geben stark nach (minus 3,1 Prozent). Goldman Sachs senkte das Rating auf «Sell» mit einem Kursziel von 610 Franken von zuvor 770 Franken. Die Aktien von Zurich sind nach Quartalszahlen ebenfalls tiefer (minus 0,42 Prozent).
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank 0,39 Prozent höher gestellt. Er schloss am Mittwoch 0,11 Prozent fester bei 15'053,86 Punkten. Damit hielt sich der Leitindex klar über der psychologisch wichtigen Marke von 15'000 Zählern. Der Rekord steht bei 15'092 Punkten, erreicht am 5. November.
Am Donnerstag stehen die Aktien von Zurich, Adecco, Sonova und Montana Aerospace im Fokus. Alle vier Unternehmen veröffentlichen Quartalszahlen.
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06:00
Die Börsen in Asien beruhigen sich nach Schwankungen im Gefolge der Wall Street. Dort brachen die Aktien von Nvidia nachbörslich wegen Nachrichten über eine mögliche Ablösung des langjährigen Konzernchefs Jensen Huang durch den Verwaltungsrat ein. Die Nvidia-Papiere rutschten um mehr als acht Prozent ab. Die asiatischen Indizes schlugen sich dagegen besser.
Der südkoreanische Kospi stieg um 0,2 Prozent, taiwanische Aktien gewannen 0,5 Prozent. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans lag dagegen um 0,1 Prozent niedriger, belastet von Aktien in Hongkong.
In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 61.303,51 Punkten und der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 3.951,02 Zählern.
Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3.688,05 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,1 Prozent auf 4.080,14 Punkte.
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05:45
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,70 Yen. Japans oberster Währungsdiplomat Atsushi Mimura warnte die Marktteilnehmer angesichts der erneuten Annäherung des Yen an die wichtige Marke von 160 je Dollar. Die jüngsten Wechselkursbewegungen seien seiner Ansicht nach übermässig schnell gewesen, sagte Mimura am Donnerstag in seiner ersten Äusserung zu den Devisenmärkten seit Ende September.
«Es ist noch zu früh, um zu vergessen, was in diesem Sommer geschehen ist», fügte er hinzu. Mimura bezog sich damit auf die Stützungskäufe Japans für den Yen von Ende Juli bis Anfang August, darunter auch eine gemeinsam mit den USA vorgenommene Intervention.
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05:30
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01:00
Die Papiere von Nvidia erholten sich vorübergehend, brachen dann aber nachbörslich um mehr als acht Prozent ein.
Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hatte dabei am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic hoben vor allem in der KI-Branche die Stimmung. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt.
Der Coreweave-Kurs schnellte um fast 25 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen dämpfte die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. «Bei Coreweave heisst es Aufatmen», so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.
Der Erholungsrally folgten viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Kursgewinne bei Micron , Sandisk und Seagate Technology waren sämtlich prozentual zweistellig. Papiere von Marvell Technology gewannen gut neun Prozent.
Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung die KI-Aktien belastet hatte, berichtet nun die «Financial Times», dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage nach den Aktien eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.
(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)