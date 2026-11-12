Die Nvidia-Krise hat sich in der Nacht ausgeweitet und die Papiere des US-KI-Riesen sind nachbörslich zeitweise zweistellig eingebrochen. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin bereits unter Druck gestanden hatte. Nun berichteten die «New York Times» und das «Wall Street Journal», der Konzernboss eine habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq.