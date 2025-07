Die asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag im frühen Handel kaum vom Fleck bewegt. Die Anleger warten nicht nur auf einen wichtigen US-Arbeitsmarktbericht, der eine bevorstehende Zinssenkung der US-Notenbank rechtfertigen könnte, sondern vor allem die Verabschiedung des von US-Präsident Donald Trump in die Wege geleiteten, umfangreichen US-Steuer- und Ausgabengesetzes im Kongress. Die japanische Börse hat sich am Donnerstag kaum bewegt. In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 39'732,63 Punkten und der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent niedriger bei 2'818,57 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3'450,08 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3'951,34 Punkte.