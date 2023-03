Die Märkte in Asien können sich am Montag nach der Rettungsaktion für die Credit Suisse und dem koordinierten Vorgehen der Zentralbanken auf keine gemeinsame Richtung einigen. Sorgen über eine Rezession und eine mögliche weltweite Krise im Bankensektor beeinträchtigten die Nachfrage nach Risikopapieren vor allen in Japan. Im Rahmen eines von den Aufsichtsbehörden am Sonntag geschnürten Pakets wird die Schweizer Grossbank UBS drei Milliarden Schweizer Franken (3,23 Milliarden Dollar) für das traditionsreiche, 167 Jahre alte Geldhaus auf den Tisch legen und bis zu 5,4 Milliarden Dollar an Verlusten übernehmen - gestützt von massiven Staatsgarantien. Gleichzeitig kündigten die Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of Japan, am Sonntag gemeinsam an, die Marktliquidität zu unterstützen, indem sie die Häufigkeit der siebentägigen US-Dollar-Swapgeschäfte von wöchentlich auf täglich erhöhten.