Wie an den Finanzmärkten erwartet, beliessen die Währungshüter den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch zwar in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Sie signalisierten allerdings, dass sie zur Bekämpfung des Preisauftriebs für dieses Jahr noch einen Schritt nach oben ins Auge fassen. Am Donnerstag entscheidet die Bank of England, ob sie die 15. Zinsanhebung in Folge vollzieht oder eine Pause einlegt. Die Inflation in Grossbritannien ist zuletzt überraschend gefallen – auf 6,7 Prozent. Dies könnte aus Sicht vieler Investoren für eine Pause sprechen, doch ist die Inflationsrate noch immer eine der höchsten in Westeuropa. Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) steht nach Einschätzung von Volkswirten vor der sechsten Zinserhöhung in Folge. Wie die Europäischen Zentralbank vergangene Woche dürften die Notenbanker den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt anheben.