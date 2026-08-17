Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 53'732,41 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 7785,76 ‌Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 26'729,16 Stellen nach. Ein überraschender Rückgang ​der US-Einzelhandelsumsätze und eine eingetrübte Verbraucherstimmung hatten die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig agieren lassen. In der neuen Woche warten die Investoren nun auf die Einkaufsmanagerindizes sowie Bilanzen grosser Einzelhändler.