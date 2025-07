Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatte er wegen erneuter Zoll-Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump 0,8 Prozent im Minus bei 24.255,31 Punkten geschlossen. Nach unten ging es auch an anderen europäischen Börsen sowie an der Wall Street. Im Fokus der Anleger am Montag stehen die weiteren Entwicklungen im Zollstreit. Trump weitete am Samstag mit Sonderzöllen von 30 Prozent auf Importe aus der EU und Mexiko seinen Handelskrieg gegen zwei wichtige Partner aus. Die neuen Abgaben sollen vom 1. August an gelten. Die EU-Kommission verschob daraufhin bereits angekündigte Gegenmassnahmen auf Anfang August und will weiter verhandeln, um eine gütliche Einigung zu erreichen.