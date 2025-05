Die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's hat die Anleger in New York am Montag nicht lange beeindruckt. Der Schritt sei letztlich keine Überraschung gewesen und "technisch gesehen eine späte Angleichung an die Einstufung der anderen Ratingagenturen", hiess es unter Experten. Mit Moody's verloren die USA auch bei der letzten grossen Ratingagentur die Spitzennote für die Bonität wegen der hohen Staatsverschuldung.