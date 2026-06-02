Marktteilnehmer sehen die Finanzmärkte derzeit zwischen zwei gegenläufigen Kräften. Auf der einen Seite sorgt die anhaltende Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz, insbesondere in den USA, weiterhin für Unterstützung. Auf der anderen Seite bleiben die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten ein Belastungsfaktor. Trotz verschärfter Rhetorik und widersprüchlicher Signale gehen viele Anleger davon aus, dass die diplomatischen Gespräche vorerst fortgesetzt werden. Der Ölpreis gab zuletzt leicht nach: Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 94,16 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.