Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag zunächst zwar leicht im Minus eröffnet, die Verluste dann aber rasch abgebaut und minimal ins Plus gedreht. Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,13 Prozent auf 13'480,13 Punkte, wobei sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage halten. Der SMIM der mittelgrossen Werte zieht um 0,07 Prozent auf 3006,59 Punkte an und der breite SPI um 0,09 Prozent auf 19'028,31 Stellen. Der Schweizer Leitindex hatte am Vortag um deutliche 0,80 Prozent zugelegt und sich damit nicht zuletzt dank starker Schwergewichte besser als die meisten grossen europäischen Märkte geschlagen.