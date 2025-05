Der Rekordhunger der Dax-Anleger ist noch nicht gestillt. Der deutsche Leitindex knackte am Dienstag zur Eröffnung die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke. Er stieg in der Spitze um 0,3 Prozent auf 24.006,16 Zähler. Auf Jahressicht kommt der Dax auf ein Plus von rund 20 Prozent. Anleger hoffen nach der Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China auf weitere Handelsdeals. Gestützt wurde der Dax zudem von der Hoffnung auf eine mögliche Beendigung des Krieges in der Ukraine, die von Russland 2022 überfallen worden war.