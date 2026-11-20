Der KI-Sektor hat ohnehin mit strukturellem Gegenwind zu kämpfen: So wächst seit dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der politische Widerstand gegen neue Rechenzentren. Zudem belasten die hohe Verschuldung der Branche und der ‌Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang. Gleichzeitig weckte ein kritischer Bericht eines Leerverkäufers, der auf fallende Kurse bei AMD wettet, Ängste, dass Verbindungen zu chinesischen Firmen schärfere US-Kontrollen nach sich ziehen könnten. In Japan rückte derweil die Geldpolitik in den Fokus. Die Kerninflation stieg im Oktober auf 2,2 Prozent, ​was die Erwartungen auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BOJ) im Dezember festigte. Wirtschaftsminister Minoru Kiuchi erklärte, es gebe ​Anzeichen dafür, dass sich die Wirtschaft einem wünschenswerten Zustand nähere, «in dem Löhne und ​Preise stabil im Gleichschritt steigen».