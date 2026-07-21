11:40
Der Leitindex SMI gewinnt 0,07 Prozent auf 14'264,65 Punkte. Von den 20 Blue Chips stehen allerdings lediglich sechs im Plus.
Während die geopolitische Lage die Anleger weiterhin vorsichtig stimmt, sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für deutliche Kursausschläge bei zahlreichen Einzelwerten. Gestützt wird der Leitindex dabei vor allem von den Kursgewinnen bei Novartis nach Halbjahreszahlen.
Die Militärschläge der USA im Iran halten seit nunmehr zehn Nächten an, gleichzeitig laufen die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe weiter. Welche Entwicklung letztlich die Oberhand gewinne, lässt sich derzeit nicht verlässlich abschätzen, so ein Marktbeobachter. Die Nordseesorte Brent fiel wieder unter die Marke von 90 US-Dollar und notiert aktuell bei 88,94 Dollar (-1,2 Prozent).
Vor diesem Hintergrund fehlen den Anlegern weiterhin klare Orientierungspunkte bei den geopolitischen Entwicklungen. Entsprechend richtet sich der Fokus verstärkt auf die Berichtssaison und die fundamentalen Daten. Auffällig sei dabei die hohe Spreizung der Kursreaktionen, wobei gute Resultate belohnt und Enttäuschungen stark abgestraft würden, heisst es in einem Kommentar.
Eine wichtige Stütze für den Leitindex sind Novartis (+2,3 Prozent). Nach einem verhaltenen Start legen die Titel deutlich zu, nachdem der Pharmakonzern mit einer starken Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr überzeugt hat. Ebenfalls gefragt sind Logitech (+1,5 Prozent) sowie ABB (+1,2 Prozent), die einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen.
In der zweiten Reihe geraten Schindler (-5,8 Prozent) nach den Zahlen deutlich unter Druck. Analysten bemängeln insbesondere das nur verhaltene Wachstum im zweiten Quartal. Ebenfalls schwach präsentieren sich Swatch (-2,2 Prozent), nachdem der Uhrenkonzern mit der Gewinnentwicklung die Erwartungen klar verfehlt hat.
Auch Julius Bär (-4,0 Prozent) geben trotz eines Rekordgewinns zum Halbjahr nach, wobei auch Gewinnmitnahmen nach der starken Kursentwicklung eine Rolle spielen dürften. Auch Also (-3,9 Prozent) werden nach insgesamt guten Jahreszahlen verkauft. Seit dem Tief von Mitte Februar steht aber immer noch ein Plus von über 40 Prozent zu Buche. Bei Lindt & Sprüngli (-1,8 Prozent) stösst vor allem die rückläufige Volumenentwicklung auf Skepsis.
Zu den Gewinnern im breiten Markt zählen Bossard (+8,4 Prozent), die mit überraschend starken Halbjahreszahlen überzeugen. Bachem (+9,0 Prozent) springen nach einem Grossauftrag deutlich nach oben. Positive Analystenkommentare verleihen zudem Georg Fischer (+2,2 Prozent), Huber+Suhner (+2,6 Prozent) und Belimo (+4,6 Prozent) Auftrieb.
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09:15
Der SMI ist nach Handelseröffnung kaum verändert. Zwar sorgt der Nahostkonflikt weiterhin für Unsicherheit, doch die auf Hochtouren laufende Berichtssaison liefert mit mehreren überzeugenden Unternehmensabschlüssen einigermassen positive Impulse. Gestützt wird der SMI dabei vor allem von den Kursgewinnen bei Novartis. Die Aktie steigt 1,3 Prozent. Dennoch tendieren 13 SMI-Aktien negativ.
Im Fokus stehen weiterhin der Nahostkonflikt und die Ölpreisentwicklung. Die USA und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe fort, es gab aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung und die Ölpreise gingen gegenüber dem Vortag leicht zurück. Mit dem Hochlauf der Berichtssaison könnten Unternehmenszahlen die geopolitischen Schlagzeilen aber zunehmend überlagern, sagte ein Marktbeobachter.
In den hinteren Reihen fallen Bossard (+5,9 Prozent) nach Zahlen positiv auf. Auch die Resultate von Also (+2,4 Prozent) und Lindt & Sprüngli (-0,7 Prozent) kommen vorbörslich gut an. Bachem (+3,4 Prozent) profitieren von einem Grossauftrag, während positive Analystenkommentare Georg Fischer (+4,2 Prozent) und Belimo (+2,9 Prozent) Auftrieb verleihen.
Unter Druck stehen dagegen Swatch (-2,5 Prozent). Der Uhrenkonzern ist im ersten Halbjahr zwar solide gewachsen, hat mit seiner Gewinnentwicklung die Erwartungen der Analysten jedoch deutlich verfehlt. Schindler fallen nach Halbjahreszahlen 6 Prozent, Julius Bär 4 Prozent.
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08:10
Der SMI wird bei Julius Bär 0,21 Prozent höher gesehen. Angetrieben wird der Index durch das Plus von 1,4 Prozent bei Novartis. Die Halbjahreszahlen lagen über den Markterwartungen. Dennoch tendieren 16 von 20 SMI-Aktien negativ.
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06:15
Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten hat den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag Auftrieb gegeben. Der Ölpreis entfernte sich von seinem Einmonatshoch, nachdem bekannt wurde, dass Vermittler dem Iran einen zehntägigen Waffenstillstand vorgeschlagen haben. Gleichzeitig drohten jedoch die vom Iran unterstützten Huthi im Jemen mit einer Seeblockade gegen Saudi-Arabien. Die Anleger blickten zudem gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen von US-Technologiekonzernen wie Alphabet und Intel, die als Test für den KI-Boom gelten.
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06:00
Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,25 Prozent. Der japanische Nikkei-Index legte um mehr als ein Prozent zu.
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05:30
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Nach dem schwachen Freitag sind die US-Börsen am Montag schwerfällig in die neue Woche gestartet. Von einem Anfangs noch klaren Erholungsversuch blieben im Technologiebereich kaum Gewinne übrig. Anleger warten hier gespannt auf die Quartalsberichte einiger KI-getriebenen Branchengrössen, die im Wochenverlauf anstehen. Mit 28'604,23 Punkten kam der Nasdaq 100 letztlich auf ein Plus von 0,04 Prozent.
Andere Indizes konnten ihre frühen Gewinne ebenfalls nicht verteidigen. Im Fokus blieb die unsichere Lage im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Ölpreise. Der Standardwerte-Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,59 Prozent tiefer bei 51'839,26 Zählern und der marktbreite S&P 500 verlor 0,19 Prozent auf 7.442,36 Punkte.
Die USA und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe fort und hinzu kamen Drohungen der Huthi-Rebellen im Jemen gegen das Ölexportland Saudi-Arabien. Inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung. Der Iran erhielt eigenen Angaben zufolge Vorschläge von Vermittlern für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen und Washington signalisierte weitere Gesprächsbereitschaft.
Das letztlich nur noch geringfügige Nasdaq-Plus war am Montag unter anderem gestützt auf die Alphabet -Aktien, die von einem Medienbericht des Magazins «The Information» über einen neuen Google -Chip zur Steigerung der Effizienz von KI-Modellen profitierten. Die Anteile der C-Gattung profitierten davon mit einem Anstieg um 1,5 Prozent.
Im breiten Technologiesektor war die Tendenz letztlich durchwachsen. Nachdem Apple am vergangenen Freitag das Rennen mit Nvidia um den Rang als wertvollstes Börsenunternehmen wieder eröffnet hatte, litten die Titel des iPhone-Herstellers nun unter Gewinnmitnahmen. Nvidia konnte sich mit einem knappen Plus wieder etwas von Apple absetzen. Auch andere Chipwerte wie etwa Micron zeigten sich am Montag erholt.
Getrübt bleibt die Börsenlage bei SpaceX, die sich nach ihrem fulminanten Börsendebüt längst unter dem Ausgabepreis bewegen. Ein bis zu dreiprozentiges Minus drückte die Titel des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Elon Musk bis an die 120-Dollar-Marke. Ein Thema war, dass ein Teil einer SpaceX-Rakete Wissenschaftlern zufolge im August ungeplant auf dem Mond aufschlagen soll.
Den Boeing-Aktien verhalfen anlässlich der Luftfahrtmesse in Farnborough vermeldete Grossaufträge zwar zu einem festen Auftakt, doch der Kurs des Flugzeugbauers drehte mit 2,1 Prozent ins Minus. Ein Grossauftrag, den anschliessend auch der Konkurrent Airbus zu vermelden hatte, beeinträchtigte schnell wieder die erste Freude der Boeing-Anleger.
Einen auffälligen Kurssprung um 27 Prozent legten im Nebenwertebereich die Aktien von AMC Entertainment hin, nachdem der Kinobetreiber für das zweite Quartal ein operatives Ergebnis gemeldet hatte, das die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertraf. Die Aktie ist seit Jahren bekannt für besonders aufgeprägte Kursausschläge.
(cash/Reuters/AWP)