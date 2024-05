In China werden die anstehenden Konjunkturdaten den Optimismus über eine anhaltende Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt auf die Probe stellen. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3152,15 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3667,28 Punkten. Einige Sektoren gerieten durch Berichte unter Druck, wonach die Regierung in Washington in Kürze Details zu neuen Zöllen auf chinesische Waren bekannt geben wird.