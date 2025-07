Am 1. August läuft auch für Japan die Frist für ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten ab. Die Renditen japanischer Staatsanleihen stiegen auf ein Mehrjahrzehnthoch, da die kritischen Oberhauswahlen näher rückten. Trump signalisierte, dass er für Gespräche über Zölle offen sei, nachdem er am Wochenende gedroht hatte, ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30 Prozent gegen die Europäische Union und Mexiko zu verhängen. Die Reaktion der Börsen auf die Zollungewissheit sei eher harmlos gewesen, die Gewinne in den USA in dieser Woche seien umso wichtiger, erklärte der Stratege der National Australia Bank, Rodrigo Catril.