Trotz der guten Aussichten und der Erleichterung über den vorläufigen Zollfrieden zwischen den USA und China hat es am Mittwoch keine grossen Sprünge an den asiatischen Börsen gegeben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent auf 37.874,59 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 1,2 Prozent niedriger bei 2.738,59 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3.370,24 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.892,75 Punkten.