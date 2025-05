Bei New Yorker Standardwerten sind am Mittwoch nur vereinzelt wieder kaufwillige Anleger unterwegs. Am Vortag war die Rally des Dow Jones Industrial bei gut 42.'00 Punkten erstickt, weil es nach der Erholung um bis zu 16 Prozent seit dem April-Tief zunächst an neuen Kaufargumenten mangelte. Zur Wochenmitte taxiert der Broker IG den Leitindex nun wieder knapp mit 0,1 Prozent im Plus bei 42'188 Punkten.