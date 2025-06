Die Ölpreise sind am Montag im frühen asiatischen Handel nach oben geklettert. Nachdem Israel und der Iran am Sonntag neue Angriffe gestartet hatten, waren die Befürchtungen gross, dass eine Eskalation der Kämpfe einen breiteren regionalen Konflikt auslösen und die Ölexporte aus dem Nahen Osten weitgehend unterbrechen könnte. Der Ölpreis stieg um ein Prozent, nachdem er in der vergangenen Woche um 13 Prozent angestiegen war, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank bei ihrer Sitzung am Mittwoch verringern dürfte, falls die Inflation anhält. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,0 Prozent auf 75,00 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,2 Prozent fester bei 73,88 Dollar.