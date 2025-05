Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch leicht schwächer in den Handelstag gestartet. Bei Investoren scheint sich nach der Euphorie von Anfang Woche aufgrund der Entspannung im Handelskonflikt wieder eine gewisse Unsicherheit einzuschleichen. Ausserdem könnte die Deeskalation zwischen den USA und China zu Kapitalrückflüssen aus Europa in Richtung USA führen, heisst es in einem Kommentar von Raiffeisen.