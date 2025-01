Was die Zinserwartungen hinsichtlich des Fed angeht, rückt bereits der offizielle Arbeitsmarktbericht aus den USA vom morgigen Freitag in den Fokus. Die Entwicklung der am Vortag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutet weiter auf eine robuste Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt hin. Ein weniger starker Arbeitsmarkt würde tendenziell für Zinssenkungen sprechen. Allerdings hatte das Fed die Zinssenkungserwartungen zuletzt eh gedämpft - eben wegen des insgesamt starken Arbeitsmarktes. Am heutigen Donnerstag allerdings bleibt die Wall Street wegen der Beerding des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter geschlossen.