Der Euro hat sich am Dienstag in der Nähe seines am Vortag markierten Halbjahreshochs gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0740 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zum Wochenstart war der Euro mit 1,0761 Dollar auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen.