Im Blick am Montag stehen vor allem die geopolitischen Entwicklungen. Investoren erwarten nach dem abgebrochenen Söldner-Aufstand in Russland am Wochehende Unruhe an den Devisen- und Rohstoffmärkten. Einige rechnen mit einer Flucht in US-Staatsanleihen oder den Dollar und einer Volatilität an den Rohstoffmärkten, die als empfindlich gegen politische Schocks aus Russland gelten.