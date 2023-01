Am Nachmittag wurde eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London mit 1901 US-Dollar gehandelt. So hoch stand der Goldpreis zuletzt im Mai 2022. Seit Beginn des Jahres hat sich Gold etwa vier Prozent verteuert. Marktbeobachter erklären den aktuellen Preisanstieg mit einer Kursschwäche des Dollar, nachdem am Markt verstärkt auf moderatere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed spekuliert wurde. In Euro gerechnet kostete eine Feinunze Gold am Donnerstag 1750 Euro.