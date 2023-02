Ein vorbörslicher Hingucker waren unter den Tech-Aktien an der Nasdaq die Papiere von Palo Alto , die vorbörslich um fast zehn Prozent in die Höhe schnellten. Börsianer sprachen von "sehr starken" Quartalszahlen des IT-Sicherheitsunternehmens, die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegt wurden. Der Gewinn je Aktie habe mit 1,05 US-Dollar deutlich über der Markterwartung von 78 Cent gelegen, hiess es. Analyst Brian Essex von JPMorgan lobte das Ergebnis in einem Umfeld schwieriger konjunktureller Bedingungen.