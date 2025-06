Pläne für eine Übernahme in Europa bescheren der Aktie des US-Telemedizinanbieters Hims & Hers einen Kurssprung. Die Titel schnellen in der Spitze um fast 20 Prozent nach oben und sind mit 67,35 Dollar zeitweise so teuer wie seit drei Monaten nicht mehr. Danach pendeln sie sich bei einem Plus von rund sechs Prozent ein. Hims & Hers kündigte an, das Londoner Start-up Zava zu kaufen, ohne einen Kaufpreis zu nennen. Der Abschluss der Transaktion sei für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant. Ziel der Kalifornier sei es, ihre Dienstleistungen in Deutschland, Frankreich und Irland einzuführen und damit international zu wachsen. Telemedizinfirmen wie Hims & Hers und Zava verbinden Patienten mit lizenzierten Gesundheitsexperten über eine Online-Plattform und bieten Behandlungen für mehrere Erkrankungen an.