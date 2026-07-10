11:40
Der Leitindex SMI notiert 0,16 Prozent höher bei 14'238,71 Punkten. Er gibt damit ein wenig Gewinne ab. Am meisten Auftrieb verleihen dem Gesamtmarkt die starken Roche (+0,8 Prozent) sowie in etwas geringerem Masse Novartis (+0,5 Prozent). Nestlé sorgen mit einem Minus von 0,6 Prozent dafür, dass der SMI nicht zu stark nach oben geht.
Auf Wochensicht steht er derzeit rund 1,3 Prozent im Minus. Von den 20 Titeln notieren 25 höher und 5 tiefer. Der breite SPI steigt um 0,06 Prozent auf 20'010,89 Punkte, wogegen der Mid-Cap-Index SMIM um 0,13 Prozent auf 3114,36 Punkte zurückgeht. So zeichnet sich momentan der zweite positive Börsentag in Folge ab, was aber voraussichtlich an der negativen Gesamtbilanz der Woche nichts ändern dürfte. Zu gross waren die Einbussen nach der jüngsten Eskalation im Nahostkonflikt bis Mitte der Woche.
Zuletzt hat sich die Situation aber eher wieder aufgehellt. Trotz aller Angriffe arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Die Kommentatoren gehen denn auch mehrheitlich davon aus, dass sich diese jüngste Eskalation als begrenzt und von kurzer Dauer erweisen werde.
Die Episode sei aber so oder so noch nicht unbedingt vorbei, heisst es weiter dazu in Börsenkreisen. Die jüngste Entwicklung bestätige aber zwei Grundsätze für den Markt: Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran schwele weiter und werde wahrscheinlich in regelmässigen Abständen wieder aufflammen. Aber auch der sogennante TACO-Trade («Trump Always Chickens Out») bleibe im Spiel, was bedeute, dass Kursschwankungen an den Märkten in gewisser Weise selbstbegrenzend seien.
Die Ölpreise befinden sich entsprechend wieder auf dem Rückzug. Nachdem am Mittwoch der Preis für ein Fass der Sorte Brent erstmals seit über zwei Wochen wieder kurzzeitig über 80 US-Dollar geklettert war, sanken die Preise am Vortag bereits wieder kontinuierlich. Am Freitag hat sich der Preis auf mittlerweile unter 76 Dollar eingependelt.
Auf der Gegenseite stehen ABB (-0,9 Prozent) am meisten unter Druck. Mit dem Titel geht es seit knapp drei Wochen stetig etwas nach unten. Allerdings hatten ABB damals bei über 89 Franken erst ihr neuestes Allzeithoch erreicht, sodass die Luft nach oben etwas knapp geworden ist. In der kommenden Woche wird das Unternehmen als eines der frühen die Halbjahreszahlen vorlegen.
Bei Richemont (-0,6 Prozent) hält das Auf und Ab der vergangenen Tage - knapp unter dem Jahreshoch - an. Der Luxusgüterkonzern wird kommende Woche über das erste Quartal berichten.
Im breiten Markt rücken EMS-Chemie um 3,4 Prozent vor. Der Spezialchemiekonzern kommt mit den am Morgen vorgelegten Zahlen gut am Markt an. Zwar hat EMS im ersten Semester etwas weniger umgesetzt, dafür aber höhere Mengen verkauft und mehr verdient. Gleichzeitig wurde die Prognose für das laufende Jahr leicht erhöht. Die Analysten zeigen sich denn auch weitestgehend zufrieden mit den vorgelegten Ergebnissen.
Weiter nach unten geht es dafür mit Barry Callebaut (-2,3 Prozent), die am Vortag mit den Neunmonatszahlen bereits mehr als 4 Prozent verloren hatten. Am Freitag hat Barclays das Kursziel für die Aktien gesenkt und gleichzeitig die Einstufung «Underweight» bestätigt. Die vorsichtige Haltung begründet der zuständige Analyst mit der anhaltend schwachen Endnachfrage sowie nach zuletzt wieder gestiegenen Kakaopreisen.
DocMorris (-0,6 Prozent) sind bereits am Vortag unter Druck geraten. Die Aktien haben auch vor dem Wochenende einen schweren Stand, weil die Online-Pläne der Drogeriemarktkette Rossmann für Nervosität sorgen.
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10:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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10:15
Die Annahme des umgerechnet 6,4 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots durch den Finanzinvestor Apollo beflügelt EasyJet. Die Aktien des Billigfliegers steigen in London um knapp 15 Prozent auf ein Viereinhalb-Jahres-Hoch von 675,6 Pence. Apollo sticht mit seiner Offerte von 715 Pence je Aktie den Rivalen Castelake aus, der 690 Pence geboten hat. Dieser könnte nachlegen, sagt Anlagestratege Neil Wilson vom Brokerhaus Saxo Markets. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass andere Fluggesellschaften wie die British Airways-Mutter IAG oder Air France-KLM in einem Bieterwettkampf einsteigen.
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10:00
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09:45
Der Einstieg des französischen Milliardärs Xavier Niel beflügelt Vodafone. Die Aktien des britischen Mobilfunkers stiegen am Freitag in London um bis zu 13,6 Prozent auf 111,05 Pence und steuerten auf den grössten Tagesgewinn seit Anfang 1999 zu.
Der Telekomkonzern E& aus den Vereinigten Arabischen Emiraten teilte mit, seinen Anteil an Vodafone für 112,5 Pence je Aktie beziehungsweise insgesamt umgerechnet rund 5,2 Milliarden Euro an Niel verkauft zu haben. Der Ausstieg sei Teil der Pläne, sich künftig auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
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09:15
Damit könnte es nach einer aufgrund der jüngsten Deeskalation im Nahost-Konflikt durchzogenen Woche zum zweiten Mal in Folge aufwärtsgehen. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, wobei vor allem Tech-Aktien nach verschiedenen Rücksetzern wieder sehr gefragt waren. Hier wird das Sentiment von der am Berichtstag bevorstehenden Zweit-Börsennotierung des koreanischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix geprägt. Die Hoffnungen auf ein starkes Börsendebüt in den USA seien gross, heisst es dazu in Marktkreisen.
Derweil arbeiten Washington und Teheran trotz der Angriffe gegen den Iran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Die Märkte gingen denn auch davon aus, dass sich diese jüngste Eskalation als begrenzt und von kurzer Dauer erweisen werde, heisst es in einer Einschätzung von IG. Ein Händler bezeichnete die jüngsten Entwicklungen als «keineswegs überraschend», sie würden dem altbekannten Schema folgen: Der Iran gehe an die Grenzen des Friedensabkommens, die USA reagierten mit Gegenmassnahmen, US-Präsident Donald Trump sage etwas Verrücktes, alle gerieten ein wenig in Panik, dann behaupte der US-Präsident, der Iran habe Kontakt aufgenommen, um alles zu klären, und die Lage beruhige sich wieder.
Die Ölpreise befinden sich entsprechend wieder auf dem Rückzug. Nachdem am Mittwoch der Preis für ein Fass der Sorte Brent erstmals seit über zwei Wochen wieder kurzzeitig über 80 US-Dollar geklettert war, sanken die Preise am Vortag bereits wieder kontinuierlich. Im frühen Geschäft liegt der Preis bei gut 76 Dollar.
Am breiten Markt legen Ems-Chemie nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 0,8 Prozent zu. Die Aktien von Tecan steigen 3,3 Prozent. Berenberg erhöht das Kursziel auf 220 Franken.
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08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,1 Prozent höher geschätzt. 19 von 20 Titeln des Leitindex notieren dabei höher, am deutlichsten Logitech (0,7 Prozent). Einzig die Aktie von ABB tendiert negativ (0,39 Prozent).
Am breiten Markt legen Ems-Chemie nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 3,6 Prozent zu. Barry Callebaut geben rund 1 Prozent nach.
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08:00
Bitcoin legt am Freitag im frühen Handel etwas mehr als ein Prozent auf rund 64'000 Dollar zu. Damit notiert der Bitcoin wieder gut zehn Prozent über seinem Zwischentief von Anfang Juli. Damals war der Bitcoin-Kurs zeitweise unter die Marke von 58'000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024 gefallen.
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07:30
Die Ölpreise haben am Freitag moderat zugelegt und sich zwischen 76 um 77 US-Dollar stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August legte im frühen Handel zuletzt um 0,42 Prozent auf 76,62 Dollar zu. Trotz der jüngsten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran im Streit um die Strasse von Hormus gehen die Bemühungen um eine Beilegung der Feindseligkeiten weiter.
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06:18
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06:00
Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) hat die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenschluss am Freitag kräftig angetrieben und geopolitische Sorgen in den Hintergrund gedrängt. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index mit einem Plus von 2,0 Prozent bei 69'121,02 Punkten, während der breiter gefasste Topix um 0,76 Prozent auf 4050,82 Zähler stieg. Auch in Südkorea griffen Investoren zu, was den Kospi um 4,0 Prozent nach oben klettern liess. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verzeichnete einen Zuwachs von 1,3 Prozent.
In Japan profitierten Technologiewerte von milliardenschweren Investitionsplänen des US-Speicherchip-Herstellers Micron. Zu den grössten Gewinnern im Nikkei zählten der Chip-Zulieferer Sumco mit einem Kurssprung von 15,4 Prozent sowie der Halbleiter-Tester Advantest, der 8,5 Prozent gewann. Auch der Technologie-Investor SoftBank legte um 11,3 Prozent zu.
«Die japanischen Aktien haben sich an der Rally der US-Technologiewerte orientiert», sagte Marktanalyst Shuutarou Yasuda von Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Zudem stützte die Aussicht, dass staatliche Pensionsfonds künftig mehr in heimische Anlagen investieren könnten, die Stimmung am Markt.
Trotz der starken Kursgewinne im Technologiesektor mahnten Experten zur Vorsicht angesichts der eskalierenden Angriffe zwischen den USA und dem Iran. «Ich verfolge die Nachrichten aus dem Nahen Osten und die Lage sieht nicht gut aus, aber die Anleger scheinen im Moment unglaublich widerstandsfähig gegenüber diesen Risiken zu sein», erklärte Chef-Marktstratege Nick Twidale von ATFX Global.
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05:30
Am Devisenmarkt profitierte die japanische Währung von den Aussagen der Regierung zu möglichen Umschichtungen der Pensionsfonds. Zuvor hatte der schwache Yen die japanische Grosshandelsinflation im Juni auf den höchsten Stand seit über drei Jahren getrieben. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,6 Prozent auf 161,39 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,7775 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent niedriger bei 0,8032 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1457 Dollar und gab um 0,2 Prozent auf 0,9203 Franken nach.
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05:00
Trotz der militärischen Auseinandersetzungen am Persischen Golf hielten sich die Ausschläge am Ölmarkt in Grenzen. Anleger zeigten sich unbeeindruckt von der Sorge, dass die für den Energietransport wichtige Strasse von Hormus blockiert werden könnte. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,2 Prozent auf 76,48 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,3 Prozent fester bei 72,29 Dollar.
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01:00
Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche erholten sich nach der jüngsten Schwäche teils kräftig. Davon wurde der technologielastige Nasdaq 100 nach oben getrieben, der um 1,62 Prozent auf 29'727,10 Zähler stieg.
Rückenwind erhielten die Aktienbörsen von wieder fallenden Preisen für Energieträger wie Öl und Gas. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb allerdings mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 52'487,41 Punkte zurück. Hier bremsten vor allem die Kursverluste der Software-Aktien IBM, Microsoft und Salesforce. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,81 Prozent auf 7.543,64 Zähler zu.
Nach den Luftangriffen der USA wächst im Iran die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg. Die Vereinigten Staaten bombardierten nach eigenen Angaben rund 90 militärische Ziele. Es war die zweite Nacht in Folge, in der es Angriffe gab. Irans Streitkräfte attackierten staatlichen Angaben zufolge mehrere US-Ziele in der Region. Unter anderem seien Zerstörer und Schiffe vor der Küste Bahrains mit Marschflugkörpern angegriffen worden.
Die Kursverluste der Software-Entwickler führten Händler auf eine Ankündigung der Kaffeehauskette Starbucks zurück. Diese will künftig beim Einsatz betrieblicher Software stärker auf Künstliche Intelligenz setzen. Die könnte den klassischen Software-Anbietern also zur Konkurrenz werden. Die Aktien von IBM, Microsoft und Salesforce verloren bis zu zweieinhalb Prozent. Aktien von Starbucks gewannen dagegen zweieinhalb Prozent.
Die Anteilsscheine von Ionis Pharmaceuticals brachen um fast ein Viertel ein. Als Grund dafür wurde eine gescheiterte Spätphasenstudie für das gemeinsam mit der britischen Astrazeneca entwickelte Medikament Wainua genannt. Das Mittel konnte Herzprobleme bei Patienten mit einer seltenen Herzerkrankung nicht verhindern.
(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)