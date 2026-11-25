09:48
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Damit prallten die anhaltenden Wellen rund um den Tech-Sektor nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs sowie neuerliche Zoll-Sorgen am SMI gut ab. Der Risikoappetit von Anlegern ist laut Händlern in dieser Gemengelage begrenzt. «Defensive Indizes wie der SMI können dann zum sicheren Hafen werden», so ein Kommentar.
Während die heimische Agenda weitgehend leer ist und Impulse von Unternehmenszahlen fehlen, richtet sich der Blick wieder verstärkt auf Konjunkturdaten. Aus den USA steht einiges auf dem Programm, da gewisse Daten wegen des Feiertags «Thanksgiving» am Donnerstag vorgezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der PCE-Preisindex erhalten - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Aber auch Aufträge zu den langlebigen Wirtschaftsgütern oder der Konjunkturbericht des Fed (Beige Book) dürften einen Blick wert sein.
Schlusslicht sind indes die aktuellen Jahresverlierer Partners Group (-1,2 Prozent). Morgan Stanley kappt das Rating auf «Underweight».
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09:40
Nach den Ausschlägen zum Wochenanfang haben sich die Dax-Anleger vorsichtig gezeigt. Der deutsche Leitindex legte am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 25'084 Punkte zu. «Der Kampf um die 25'000 Punkte ist noch nicht ausgefochten», urteilte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. Die neue Unsicherheit über drohende US-Zölle komme für den Dax zur Unzeit. «Bei der Zollankündigung geht es zwar erst einmal nur darum, jene zu ersetzen, die der Supreme Court als illegal eingestuft hatte. Alles, was darüber hinausgeht, wäre eine schlechte Nachricht.»
Für Verunsicherung sorgten Berichte, wonach die US-Regierung die Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter China und die EU, veröffentlichen will. Börsianer befürchten, dass dieser Bericht den Weg für neue Strafzölle ebnen könnte.
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09:20
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09:09
Der Swiss Market Index (SMI) legt am Mittwoch nach Börsenbeginn um 0,8 Prozent zu. Partners Group verlieren nach einer Herunterstufung 1,4 Prozent. Kleinere Abgaben setzt es für ABB und Logitech wegen schwacher US-Technologiebörsen ab.
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08:55
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
Galderma: Royal Bank of Canada erhöht das Kursziel auf 215 von 175 Fr. und erhöht das Rating auf Outperform von Sectorperform.
Julius Bär: Bank of America senkt das Kursziel nach Zahlen auf 75 von 79 Fr, wobei die Einstufung bleibt auf Buy.
Julius Bär: Keefe, Bruyette & Woods senkt das Kursziel auf 71 von 75 Fr., die Einstufung lautet weiterhin Underperform.
Lindt & Sprüngli: JPMorgan erhöht das Kursziel für die Namensaktien auf 74'000 von 73'000 Franken und für die Partizipationsscheine auf 7400 von 7300 Fr. Die Einstufung lautet für beide Papiere weiterhin Underweight.
Partners Group: Morgan Stanley senkt das Rating auf Untergewichten von Neutral mit einem Kursziel von 635 Fr.
Stadler Rail: Basler KB erhöht das Kursziel auf 30 von 25 Fr. mit dem unveränderten Rating Marktgewichten.
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08:05
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär 0,35 Prozent höher indiziert. Nach den Kursverlusten vom Vortag ziehen Galderma um 2,3 Prozent an, Sandoz um 1,8 Prozent. Am Ende finden sich Alcon (-0,6 Prozent) und Partners Group (-1,2 Prozent).
Bei den Mid Caps verlieren Kühne+Nagel 1,9 Prozent sowie die Halbleiter-Zulieferer Comet & Co zwischen 0,4 und 1,2 Prozent.
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07:48
Am Devisenmarkt zeigt der US-Dollar am Mittwoch tendenziell wieder nach oben. Insgesamt verteidigt der Greenback damit einen grossen Teil seiner Gewinne im Zuge der Aktienmarktrally vom Wochenbeginn.
Entsprechend notiert das Dollar/Franken-Paar mit 0,8367 etwas höher als am Vorabend (0,8352). Der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Das Euro/Dollar-Paar geht am frühen Morgen zu 1,0937 um nach 1,0966 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9151 mehr oder weniger auf der Stelle.
Im Blick stehen zahlreiche US-Konjunkturdaten, die durch den Feiertag Thanksgiving am Donnerstag vorgezogen werden. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei der PCE-Preisindex erhalten - das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank. Laut Helaba sind aber auch die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter interessant, denn sie gäben nicht nur Hinweise auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, sondern auch über die Kauflaune bei den Konsumenten. Am Abend rückt noch das Fed Beige Book in den Fokus.
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07:21
Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent tiefer bei 25'017,81 Punkten geschlossen.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der IG Bank 0,3 Prozent höher indiziert. Das Schweizer Leitbarometer folgt damit den freundlichen Vorgaben des Dow Jones, welcher am Dienstag höher schloss.
Auf der Agenda steht am Nachmittag der PCE-Deflator, welcher das bevorzugte Inflationsmass der amerikanischen Notenbank Fed ist. Diese wird in sieben Tagen über die Höhe der Leitzinsen entscheiden.
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06:17
Die Furcht vor neuen US-Zöllen und ein abflauender Hype um Künstliche Intelligenz (KI) haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Die japanische Börse in Tokio hat schwächer tendiert, wobei der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,8 Prozent auf 56'998,83 Punkte nachgab und der breiter gefasste Topix 0,7 Prozent niedriger bei 3738,02 Zählern notierte. Auch in China ging es abwärts: Die Börse Shanghai verlor 1,0 Prozent auf 3512,66 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,0 Prozent auf 3925,57 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans büsste 2,3 Prozent ein.
In Japan drückten zudem heimische Inflationsdaten auf die Stimmung und machten zinssensible Werte zu Verlierern. Die Teuerung im Dienstleistungssektor sprang im Oktober auf 4,2 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 1990. Dies schürt die Erwartung, dass die Bank of Japan (BOJ) die Zinsen bald weiter anheben wird. «Die Unternehmen geben die steigenden Arbeitskosten weiterhin weiter», erklärte Kenichiro Ahara, Ökonom beim Dai-ichi Life Research Institute. Zu den grössten Verlierern in Asien gehörten Technologiewerte, die unter der schwindenden KI-Rally litten. Chiplastige Märkte wie Südkorea und Taiwan brachen in der Spitze um 5,3 beziehungsweise 5,1 Prozent ein.
Für erhebliche Verunsicherung sorgten zudem Berichte, wonach die US-Regierung die Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter China und die EU, veröffentlichen will. Anleger befürchten, dass dieser Bericht den Weg für neue Strafzölle ebnen könnte. Dies belastete insbesondere die exportabhängigen chinesischen Börsen. «Das Wiederaufleben des Zollthemas wurde von den Anlegern mit einem kollektiven Aufstöhnen aufgenommen», sagte Chris Weston, Analysechef der Pepperstone Group. Händler seien angesichts der Schlagzeilen zögerlich, grösseres Kapital zu binden.
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06:12
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,28 Yen und legte leicht auf 6,6677 Yuan zu. Zur Schweizer Währung büsste er etwas auf 0,8364 Franken ein. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0945 Dollar und zog leicht auf 0,9156 Franken an. Der australische Dollar stärkte sich um 0,2 Prozent, gestützt von unerwartet hohen heimischen Inflationsdaten, die den Druck auf die dortige Notenbank für weitere Zinsschritte erhöhen.
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06:06
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,4 Prozent auf 90,14 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,5 Prozent schwächer bei 80,78 Dollar. Die Preise gaben damit nach einer unruhigen Vortagessitzung wieder nach. Zuvor hatten Berichte über neue Angriffe auf Schiffe in und um die Strasse von Hormus die Ölpreise noch um mehr als zwei Prozent in die Höhe getrieben.
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00:05
Auf die Erleichterungsrally an der Wall Street in der US-Technologiebranche nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs ist am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, wurde mit Gewinnmitnahmen quittiert. Dem überwiegend mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial dagegen gelang schon recht früh im Handelsverlauf der Sprung zurück ins Plus.
Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sprachen mit Blick auf den heutigen US-Handelstag und den Techsektor von einem «Lackmustest dafür, welche Rolle blosse Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben» - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.
Der technologielastige Index Nasdaq 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, beendete den Tag 1,99 Prozent im Minus mit 26'214,17 Punkten. Damit könnten einige Marktbeobachter recht haben, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.
Für die Aktie des KI-Chipgiganten Nvidia ging es nach dem 31-prozentigen Kurssprung vom Montag um 5,9 Prozent abwärts. Vom Bewertungsniveau vor dem Einbruch der vergangenen Wochen und dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch sind sie nach wie vor weit entfernt.
Analysten sehen das überraschende Comeback des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang zumindest mit Blick auf das nun gelöste Führungsvakuum positiv. Einige hoben ihre Kursziele an oder stuften die Aktie sogar hoch. Mit der Citigroup und der DZ Bank gab es - ungeachtet der bestätigten Kaufempfehlungen in beiden Fällen - aber auch kritische Stimmen.
«Für Nvidia dürfte sich Huangs Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig», schrieb etwa DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann. Die Citigroup-Experten verwiesen auf unverändert fortbestehende Unsicherheit, denn die Untersuchungen zu Huangs Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin sowie im Kontext des ehemaligen Geschäftspartners Megaspeed dauern an.
Im Sog des Kursrückschlags bei Nvidia machte auch die Euphorie bei anderen Halbleitertiteln der Ernüchterung Platz. Nebius, Sandisk oder auch Astera Labs, die am Vortag zu den grössten Gewinnern im Nasdaq 100 gezählt hatten, gehörten nun mit Verlusten zwischen knapp 11 und 14 Prozent zu den Verlierern. Auch Micron und CoreWeave gaben prozentual zweistellig nach. Intel sanken um 8,2 Prozent.
Am Index-Ende aber sackten Analog Devices um 17,4 Prozent ab. Sie litten nicht nur wie die anderen unter der wieder eingekehrten Ernüchterung, sondern auch unter einem verhaltenen Gewinn- und Margenziel des Halbleiterherstellers für das laufende erste Geschäftsquartal.
HP Enterprise büssten 16,3 Prozent ein. Nach dem 17-prozentigen Vortagsplus machen offenbar einige Anleger Kasse, weil der Umsatzausblick des Server- und Speicherlösungsspezialisten auf das laufende Quartal den höchsten Erwartungen nicht gerecht geworden ist.
Derweil ging es für die Aktien von Insmed um weitere 14,1 Prozent auf etwas über 170 Dollar hoch. Sie näherten sich damit dem vom Pharmakonzern Sanofi gebotenen Preis von 175 Dollar je Aktie, der das Biotechunternehmen mit insgesamt 41 Milliarden Dollar bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Franzosen für deutliche Kursgewinne gesorgt.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)