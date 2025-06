Die asiatischen Börsen sind am Dienstag eher vorsichtig angestiegen. Die US-Handelspolitik überschattet weiterhin die Märkte und lässt auch die Anleger in Asien in die Defensive gehen. Angesichts der düsteren Lage im Welthandel fielen die US-Futures zu Beginn des Handels in Asien und konnten die leichten Gewinne, die über Nacht an der Wall Street erzielt wurden, nicht halten. Die japanische Börse hat am Dienstag fester tendiert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 37.546,85 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,1 Prozent niedriger bei 2.773,98 Zählern. Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Dienstag, es sei wichtig, politische Entscheidungen ohne vorgefertigte Vorstellungen zu treffen, da die Unsicherheit über die globale Zollpolitik nach wie vor extrem hoch sei. Der japanische Aktienindex Nikkei stieg am Dienstag im frühen Handel leicht an, wobei die Aktien von Chip-Herstellern den Kursgewinnen ihrer US-Pendants folgten. Allerdings überwogen beim Leitindex die Absteiger, und ein stärkerer Yen setzte die Aktien der Automobilhersteller unter Druck.