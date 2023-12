Im Laufe des Dienstags werden die Arbeitsmarkt-Daten zu den offenen Stellen in den USA erwartet und am Freitag die allgemeinen Einstellungszahlen, die im vergangenen Monat Anzeichen einer Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt zeigten. «Es ist verständlich, dass der Markt die jüngste Verbesserung der Inflation und die schwächeren Arbeitsmarktdaten für Oktober begrüsst hat, aber die starke Dynamik der Wirtschaft bleibt bestehen», so die Analysten der ANZ in einer Mitteilung an ihre Kunden. "Wir gehen daher davon aus, dass die US-Notenbank (Fed) ihre expansive Geldpolitik beibehalten wird, obwohl sie durch die jüngste Verbesserung der Inflation ermutigt wurde.