Die Anleger an den europäischen Börsen blieben nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed weiter vorsichtig. Am Montag rückt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut in den Mittelpunkt. EZB-Chefin Christine Lagarde wird vom Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments angehört. Nach der jüngsten Zinserhöhung spekulieren die Finanzmärkte darauf, dass das Ende der Fahnenstange erreicht sein könnte. Zugleich hatte Lagarde jüngst einen eher düsteren Konjunkturausblick gegeben und einen Aufschwung nicht vor 2024 in Aussicht gestellt. Bei den Konjunkturdaten legt das Ifo-Institut den Geschäftsklimaindex für September vor. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Rückgang - und zwar auf 85,0 Punkte von 85,7 Zählern. Damit dürften sich die Rezessionssorgen verstärken, denn die Stimmung in der von Konjunkturflaute und Konsumschwäche gebeutelten deutschen Wirtschaft ist im Keller. Dies hatte auch der vierte Rückgang des wichtigen Konjunkturbarometers im August gezeigt. Die Bundesbank prognostiziert, dass die Wirtschaft im Sommer leicht geschrumpft ist.