Wie die Wirtschaft mit den jüngsten Entscheidungen der Zentralbanken zurechtkommt, dürften die in der kommenden Woche anstehenden Stimmungsindikatoren zeigen. In der Schweiz steht direkt am Montag der KOF Consensus auf der Agenda, gefolgt vom CS CFA-Indikator zur Wochenmitte und dem KOF Konjunkturbarometer am Freitag. Zum Wochenabschluss zeigen die Detailhandelsdaten, ob die Inflation ihre Spuren hinterlassen hat.