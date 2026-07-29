06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,1 Prozent tiefer bei 14'556 Punkten.
Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der US-Notenbank Fed und der Geldpolitik in der grössten Volkswirtschaft der Welt. Experten gehen zwar zumeist davon aus, dass das Fed die Zinsen nicht antasten wird, hoffen aber Signale vom neuen Notenbankchef Kevin Warsh, wie er den erhöhten Energiepreisen und dem anhaltenden Inflationsdruck begegnen will. Allerdings lehnt Warsh grundsätzlich eine vorbestimmte Geldpolitik ab.
Derweil nimmt die Berichtssaison der Firmen im In- wie im Ausland ihren Lauf. Hierzulande rückt die Grossbank UBS mit Zahlen zum zweiten Quartal in den Fokus, während der Computerzubehörhersteller Logitech bereits am Vorabend nach US-Börsenschluss mit klar über den Erwartungen liegenden Angaben zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 überzeugt hat. Das auf Spitalkommunikation spezialisierte Technologieunternehmen Ascom und der Autozulieferer Autoneum runden den Tag ab.
Auf der internationalen Bühne werden nach Handelsende in den USA mit Spannung die Geschäftsdaten von den Techgiganten Meta und Microsoft erwartet. Sie sollen Aufschluss darüber geben, ob die Anleger in der Vergangenheit die Latte für die Branche zu hoch gelegt haben. Am Donnerstagabend folgen auch noch Amazon und Apple mit Zahlen. Am Dienstagabend hat die US-Techbörse Nasdaq nachgegeben, während der Leitindex Dow Jones mit anhaltenden Hoffnungen zum Nahost-Konflikt zulegte.
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Eine Mischung aus Sorgen über hohe Bewertungen im Technologiesektor und steigenden Ölpreisen hat die Talfahrt an den asiatischen Börsen am Mittwoch beschleunigt. Die Ölpreise zogen nach neuen Angriffen im Nahen Osten im Konflikt zwischen den USA und dem Iran deutlich an. Dies schürte bei Anlegern die Furcht vor Lieferengpässen und neuerlichen Inflationsdruck. Im Zentrum der Verkäufe an den Aktienmärkten standen erneut Technologiewerte. Anleger zeigten sich vor den im Tagesverlauf erwarteten Quartalszahlen der US-Konzerne Microsoft und Meta sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurückhaltend. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor ein Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index ebenfalls ein Prozent nach. Besonders stark unter Druck geriet die Börse in Südkorea, wo der Kospi-Index um fünf Prozent einbrach.
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Der Dow kam letztlich mit 52'747,32 Punkten auf ein Plus von 1,03 Prozent. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7428,78 Zähler. Der Nasdaq 100 sackte allerdings nochmals ab, auch wenn er sein zwei Prozent hohes Spitzenminus auf 0,98 Prozent mehr als halbieren konnte. Mit dem Schlussstand von 27'763,14 Punkten vollendete der technologielastige Leitindex seinen fünften Handelstag im Minus.
Der Rückfall des Nasdaq 100 seit dem Rekordhoch ist mittlerweile auf gut zehn Prozent angewachsen. Börsianer sprechen bei diesem Umfang für gewöhnlich von einer Korrektur. Bedenken, dass sich immense Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) letztlich nicht rechnen und die Bewertungen zwischenzeitlich ausgeufert waren, paaren sich neuerdings auch noch mit Sorgen um Konkurrenz aus China.
Unter den Speicherherstellern ging es vor allem bei Sandisk nochmals um mehr als 14 Prozent bergab. Der Kurs des Unternehmens, dessen Kurs sich 2026 in der Spitze fast verzehnfacht hatte, hat sich jetzt binnen eines Monats wieder fast halbiert. Bei den Chipkonzernen Marvell Technology und Micron war das Minus am Dienstag zeitweise auch prozentual zweistellig.
Positiv von sich reden machen im Technologiesektor neuerdings eher Software-Aktien mit einer breiten Erholung, die sich am Dienstag bei Werten wie Microsoft und Salesforce fortsetzte. Unter den «Magnificent 7» waren aber die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet der Tagessieger.
Für Aufmerksamkeit sorgte noch Apple mit einem Börsenwert, der erstmals die Schwelle von fünf Billionen US-Dollar erreichte. Zuvor war dies nur Nvidia gelungen, doch der Wert des Chipriesen ist schon einige Zeit wieder darunter gefallen und hat den Status als wertvollstes Unternehmen wieder an den iPhone-Hersteller abgegeben.
Unter den Dow-Werten profitierten Aktien von Sherwin Williams , Coca-Cola und Boeing mit Anstiegen zwischen 4,8 und 8,3 Prozent sehr deutlich von ihren Zahlenvorlagen. In den kommenden Tagen rückt der Fokus der Berichtssaison dann wieder stärker auf den Technologiesektor mit den Schwergewichten Microsoft , Meta , Amazon und Apple .
Mit 1,2 Prozent waren im Dow die Aktien von Chevron einer der sehr wenigen Verlierer. Sie litten gemeinsam mit ExxonMobil unter dem weiter sinkenden Ölpreis. Am Markt herrscht weiter Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder über eine Lösung des Kriegs sprechen könnten. «Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran», sagte US-Präsident Donald Trump der Website «Axios».
Bei UPS führte es nicht zu einem Kursgewinn, dass der Logistiker seine Prognosen erhöhte. Die Aktien sackten um 6,6 Prozent ab. Die Fokussierung auf margenstärkere Sendungen hat eine Kehrseite, denn das Unternehmen warnte nach dem Rückfahren der Geschäftsbeziehung mit Amazon vor einem geringeren Liefervolumen. Anleger zeigten sich mit Blick auf die zweite Jahreshälfte verunsichert.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)