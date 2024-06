Für die asiatischen Börsen hat der Mittwoch mit einem eher holprigen Handel begonnen. Die Anleger bereiten sich gerade auf wichtige US-Inflationsdaten vor und die Risikostimmung wurde auch dadurch gedämpft, dass Vertreter der US-Notenbank Fed die kurzfristigen Zinssenkungserwartungen in den USA in Schach hielten, was dem Dollar Auftrieb verlieh. Die Gouverneurin der US-Notenbank, Michelle Bowman, wiederholte ihre Ansicht, dass eine Beibehaltung des Leitzinses «für einige Zeit» wahrscheinlich ausreichen wird, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Diese Äusserungen sowie Daten, die auf einen stabilen Immobilienmarkt hindeuten, hielten die Erwartungen im Zaum, wann und in welchem Umfang die Fed die Zinsen senken wird. Die Märkte rechnen in diesem Jahr mit einer Lockerung um 47 Basispunkte, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September bei 66 Prozent liegt, wie das CME FedWatch-Tool zeigt. «Der grosse Disinflationspfad bleibt intakt, aber die letzte Meile ist holprig und schwierig zu navigieren», sagte Selena Ling, Leiterin der Forschungs- und Strategieabteilung bei OCBC in einer Notiz. Händler erwarten mit Spannung die Veröffentlichung des Preisindexes für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA am Freitag - das von der Fed bevorzugte Mass für die Inflation. «Wenn es nicht zu neuen Schocks auf den Energiemärkten und/oder in den Lieferketten kommt, werden die nachlassende Inflation und die Wiederherstellung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt der datenabhängigen Fed ein Zeitfenster für bis zu zwei Zinssenkungen in diesem Jahr bieten», so Ling von OCBC.