Die US-Vorgaben für den heutigen Handelstag lassen aber keinen besonders freundlichen Handelstag erwarten. Weitere Corona-Lockerungen in China haben am Dienstag am New Yorker Aktienmarkt einmal mehr Aktien belastet, wobei vor allem Technologiewerte nach unten gezogen wurden. Die chinesische Regierung hatte angekündigt, die Quarantänepflicht für Reisende in das Land zu beenden. Die damit einhergehenden besseren Wirtschaftsaussichten hätten die Sorgen vor einer hohen Inflation wieder grösser werden und die Renditen am Anleihemarkt steigen lassen, hiess es im Markt.