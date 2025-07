Die jüngsten Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump haben die Aktienmärkte in Asien zum Wochenauftakt in Atem gehalten. Schwächere Aktienfutures, die auf tiefere Kurse zur Eröffnung an der Wall Street und an den Märkten in Europa hindeuteten, zogen eine Reihe asiatischer Indizes mit nach unten. Allerdings äusserten Händler auch die Hoffnung, dass es sich bei Trumps Ankündigungen weitgehend nur um Drohungen handelt.