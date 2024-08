Nach dem jüngsten Kursrutsch an den weltweiten Aktienmärkten zeichnet sich am Donnerstag eine Stabilisierung ab. Anleger setzen auf Erholung der Märkte und nutzen die niedrigeren Kurse zum Einstieg. Experten zufolge könnte der heutige Handelstag in Asien richtungsweisend sein. «Die heutige Sitzung in Asien könnte wichtig sein, da viele den Einbruch in der Hoffnung gekauft haben, dass wir echte Anschlusskäufe und eine Aufwärtsdynamik sehen werden», sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.