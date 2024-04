Nach dem zuletzt starken US-Arbeitsmarktbericht treiben Zweifel an zügigen Zinssenkungen die Anleger an der Wall Street um. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stagnierte am Montag bei 38'892 Punkten. Der technologielastige Nasdaq schloss kaum verändert bei 16'253 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 ging ebenfalls nur wenig verändert bei 5202 Punkten aus dem Handel. Anleger setzten darauf, dass die US-Notenbank in diesem Jahr erwartete Zinssenkungen nach hinten verschieben könnte. Dies trieb die Renditen von US-Staatsanleihen und hielt die Kursgewinne bei Aktien in Schach.