Börsianer treibt weiter die Frage um, wie lange noch höhere Zinsen die Aktienmärkte in Schach halten. Mit Argusaugen schauen sie deshalb auf Konjunkturdaten sowie Aussagen von Notenbank-Vertretern. Im Fokus stehen am Nachmittag die Zahlen zu den Hausverkäufen in den USA sowie das US-Verbrauchervertrauen. Am Vormittag wird zudem EZB-Chefvolkswirt Philip Lane bei einer Banken-Konferenz in Paris sprechen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Montag bekräftigt, dass die Europäische Zentralbank trotz der anhaltend schwachen Wirtschaft im Euro-Raum die Zinsen so lange wie nötig hoch halten werde, um die Inflation zurückzudrängen.