Der Chipkonzern Nvidia ist zeitweise auf Platz vier der Liste der wertvollsten US-Unternehmen gerückt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,82 Billionen Dollar wurde er am Montag zum ersten Mal in zwei Jahrzehnten wertvoller als der Online-Händler Amazon. Gewinnmitnahmen drückten sie allerdings wieder auf 1,78 Billionen Dollar. Der Börsenwert von Amazon beträgt derzeit 1,81 Billionen Dollar. In Reichweite steht auch das Wertniveau der Google-Mutter Alphabet. Mit 1,87 Billionen Dollar kostete sie an der Börse nur knapp drei Prozent weniger als Nvidia. Der Boom rund um die Künstliche Intelligenz (KI) hat den Preis für eine Nvidia-Aktie allein 2024 um bislang rund 40 Prozent in die Höhe getrieben. Im vergangenen Jahr hatte er sich mehr als verdreifacht.