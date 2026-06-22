Am Devisenmarkt profitierte die US-Währung ‌von der Aussicht auf längerfristig hohe Zinsen in den USA, die durch robuste Inflationsdaten gestützt wird. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 161,51 Yen und legte leicht auf 6,7722 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er bis auf 0,8086 Franken vor. Das ist der höchste Stand seit November. Parallel dazu ​blieb ​der Euro fast unverändert bei 1,1464 Dollar und zog leicht auf 0,9256 ⁠Franken an.