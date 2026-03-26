Am Vorabend hatte die US-Regierung dem Iran mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, «die Hölle» im Iran losbrechen zu lassen. Nun meldet die Nachrichtenseite «Axios», dass sich das Pentagon auf den «final blow» gegen den Iran vorbereite. Dies könne auch den Einsatz von Bodentruppen sowie massive Luftschläge beinhalten, schreibt das Portal unter Berufung auf Kreise. Bereits am Vortag hatten die USA die Verlegung von speziellen Luftlandekräften in die Region angeordnet. Händler warnen, der Krieg dürfte eskaliere, sobald amerikanische Stiefel iranischen Boden berühren würden.