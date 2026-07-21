Eine angehobene Prognose hat den Aktien des US-Spielwarenherstellers Hasbro einen Kurssprung beschert. Die Titel legen an der Wall Street um mehr ‌als zwölf Prozent ⁠zu. Hasbro rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent, nach einer bisherigen Prognose von ⁠drei bis fünf Prozent. Zudem erhöhte das Unternehmen das Jahresziel für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Als Grund für seinen Optimismus nannte Hasbro die robuste ‌Nachfrage im Digitalgeschäft und die anhaltende Beliebtheit des Sammelkartenspiels «Magic: The Gathering» im zweiten Quartal. «Der ‌Kundenstamm wächst, wir gewinnen neue Spieler und gewinnen frühere Spieler ​zurück», sagte Firmenchef Chris Cocks. Finanzchefin Gina Goetter bezeichnete die Prognose jedoch als vorsichtig, da es Unsicherheiten mit Blick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft gebe. «Zwischen September und Dezember kann sich viel ändern. Die Prognose gibt uns also einen gewissen Puffer.»