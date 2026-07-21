Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten hat den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag Auftrieb gegeben. ‌Der ⁠Ölpreis entfernte sich von seinem Einmonatshoch, nachdem bekannt wurde, dass ⁠Vermittler dem Iran einen zehntägigen Waffenstillstand vorgeschlagen haben. Gleichzeitig drohten jedoch die vom ‌Iran unterstützten Huthi im Jemen mit einer ‌Seeblockade gegen Saudi-Arabien. Die ​Anleger blickten zudem gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen von US-Technologiekonzernen wie Alphabet und Intel, die als Test für den KI-Boom gelten.